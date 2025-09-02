Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Pour connaître les causes de l’attaque de requin, les chercheurs doivent explorer différentes théories.
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Ingénieurs et architectes s’inspirent fréquemment des insectes, des animaux en eux-mêmes ou de ce qu’ils créent. Ainsi des nids...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans les montagnes, le loup ne se fait pas que des amis: il s’attaque de plus en plus souvent...
La ville de Rio de Janeiro grignote la forêt. Les ouistitis sont des singes miniatures très débrouillards qui profitent...
Les insectes sont indispensables ! De nombreuses études menées à l’échelle nationale et internationale mettent en évidence le déclin...
\r\nGrâce à des techniques d’accélérés spécialement développées pour le film, nous plongeons dans des contrées méconnues de l’océan. C’est...
La priorité n°1 pour cette maman ourse : défendre ses oursons face à ces énormes mâles prêts à commettre...
Dans les forêts humides du Costa Rica, Donald Schultz fait des prélèvements sur des serpents et sur un paresseux...
La baleine bleue, véritable géante des mers, est un animal fascinant à plusieurs égards. Avec une longueur pouvant dépasser...
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
Un requin particulièrement bizarre…
La diarrhée chez les chats est un problème fréquent qui peut être causé par divers facteurs, allant de changements...
