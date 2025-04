Documentaire

Partez pour une odyssée sauvage entre les extrêmes du globe : du sanctuaire glacé du Groenland aux jungles brûlantes peuplées de félins majestueux. Affrontez le froid mordant aux côtés du bœuf musqué et de l’ours polaire, rois du Grand Nord, avant de plonger dans la moiteur des forêts tropicales, à la rencontre de tigres, jaguars et lions. Ce voyage saisissant révèle la beauté, la violence et la fragilité du règne animal, entre survie, chasse et amour.Un choc de climats, un hymne à la nature indomptable, et une invitation à redécouvrir la planète dans ce qu’elle a de plus spectaculaire.

Présenté par Christelle Ballestrero