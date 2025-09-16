N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....
Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...
Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...
Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre...
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...
-152 millions d’années – Jurassique supérieur – Colorado. Le climat de la Terre est à présent chaud et humide,...
La mystérieuse panthère nébuleuse vit dans les jungles d’Asie. Cette prédatrice est tellement à l’aise dans la forêt qu’elle...
À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...
Le point commun entre l’hippocampe, l’émeu et le manchot empereur ? Ce sont les mâles qui s’occupent des jeunes, et...
Les requins, souvent décrits comme les monstres des profondeurs, suscitent une peur instinctive et fascinante chez les humains, bien...
Dans un monde obsédé à l’idée d’ériger des frontières, ce film vous emmène à la rencontre d’un univers où...
Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...
Chien de recherche mais maintenant c’est surtout un chien de compagnie. Caractère: Joyeux, sociable et cordial, intelligent et affectueux....
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Lorsqu’on est rapace, faucon crécerelle ou buses par exemple, tenir sa place de prédateur dans la nature nécessite l’utilisation...
Comment les moutons se font-ils une place en ville ? Marchons avec Julie Lou Dubreuilh, bergère urbaine en Seine-Saint-Denis,...
Un bel animal, quatre amis, un rêve : gagner le Grand Cross de Pau. Hervé Audoy est entraîneur de...
