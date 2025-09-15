Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses...
Les larves sont les figures d’une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l’humain....
À Cassis, une jeune scientifique italienne pose ses micros pour « écouter la mer ». À Toulon, Hervé Glotin,...
Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...
Et si contrairement à ce que l’on affirmait jusqu’ici, le singe lui aussi était doué de culture ? À la...
\r\n\r\nDans le parc Humboldt, l’une des quatre-vingts réserves naturelles de Cuba, on peut observer de nombreuses espèces endémiques, dont...
Les insectes et arthropodes sont tellement petits qu’on oublierait facilement qu’ils représentent à eux seuls 80% des animaux peuplant...
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Dès qu’ils sont apparus, il y a environ 60 millions d’années, les carnivores ont vu leur destin étroitement lié...
Excellent pisteur au grand nez, chien d’arrêt plein de vivacité, il est le compagnon idéal des randonnées tous terrains....
Partout dans le monde, la cohabitation entre les grands animaux et les humains est à la fois fascinante et...
Les relations des hommes politiques avec leurs animaux en disent long sur leur conception du pouvoir, de la société,...
Stéphanie Pieddesaux est passionnée par le milieu marin. Dans le cadre de son travail avec le Réseau d’observation des...
Plusieurs pays ont légiféré pour interdire la captivité des orques, notamment suite à l’impact du premier documentaire dénonçant cette pratique...
