Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cette querelle entre chiens de prairie est aussi cocasse que violente Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.

Documentaire Les monstres du Jurassique Ep2 Les monstres marins Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...

Article La majestueuse raie manta : une géante pacifique des océans La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....

Conférence Développer la musculature de son cheval : quelques règles Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....

Documentaire En pleine sécheresse, les alligators doivent trouver un point d’eau pour survivre Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...

Article Comment voyager en voiture avec son chat sans stress ? Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...

Documentaire Une lionne prend au piège un phacochère Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses...

Conférence Cosmétique de la larve Les larves sont les figures d’une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l’humain....

Documentaire Ils posent des micros sous l’eau pour écouter les poissons À Cassis, une jeune scientifique italienne pose ses micros pour « écouter la mer ». À Toulon, Hervé Glotin,...

Documentaire Petit animal mais grand danger : le problème des lapins en Australie Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...

Documentaire Et le singe inventa la culture Et si contrairement à ce que l’on affirmait jusqu’ici, le singe lui aussi était doué de culture ? À la...

Documentaire Cuba le parc national Humboldt – Au pays des colibris \r

\r

Dans le parc Humboldt, l’une des quatre-vingts réserves naturelles de Cuba, on peut observer de nombreuses espèces endémiques, dont...

Documentaire Gros plan sur la nature – Un succès planétaire Les insectes et arthropodes sont tellement petits qu’on oublierait facilement qu’ils représentent à eux seuls 80% des animaux peuplant...

Documentaire Le héron goliath, plus grand héron du monde D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...

Documentaire Les plus redoutables prédateurs d’Afrique Dès qu’ils sont apparus, il y a environ 60 millions d’années, les carnivores ont vu leur destin étroitement lié...

Documentaire Le Braque Allemand Excellent pisteur au grand nez, chien d’arrêt plein de vivacité, il est le compagnon idéal des randonnées tous terrains....

Documentaire Ils n’ont pas peur de vivre avec des prédateurs! Partout dans le monde, la cohabitation entre les grands animaux et les humains est à la fois fascinante et...

Documentaire Bêtes de pouvoir : spécial présidentielles Les relations des hommes politiques avec leurs animaux en disent long sur leur conception du pouvoir, de la société,...

Documentaire Phoque commun : son comportement, au-delà des apparences Stéphanie Pieddesaux est passionnée par le milieu marin. Dans le cadre de son travail avec le Réseau d’observation des...