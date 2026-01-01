Documentaire

Des centaines de chacals ont récemment investi une baie isolée de l’hostile « Côte des Squelettes » en Namibie. Habituellement nomades, vivant en solitaires ou en petits groupes dans la savane Africaine, ils se sont regroupés pour s’adapter aux ressources alimentaires de leur nouvel environnement. Ce nouveau peuple des dunes, à la fois affamé et hiérarchisé, déploie des stratégies de chasse inédites pour venir à bout de proies inhabituelles : les otaries.

Documentaire : Bande de chacals

Un documentaire de Bertrand Loyer

