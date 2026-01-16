Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...
Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin...
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Documentaire sur la poule à destination des enfants.
Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette...
Pour échapper à l’homme et aux autres prédateurs, certains animaux utilisent diverses ruses : technique de dissimulation (gélinottes et...
Ces babouins chacmas sont de vrais chapardeurs ! Site touristique, voitures, appartements, restaurants : tout les endroits sont bons...
Pour les humains, l’adoption est une conséquence d’un désir d’enfant et de générosité. Qu’en est-il pour les animaux ?...
Les zoos ne s’occupent pas que de la protection d’animaux « exotiques ». Ils veillent sur les espèces sauvages de nos...
Une immersion privilégiée dans l’intimité de six familles d’animaux mues par un même objectif : la survie. En Patagonie,...
Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent...
À l’instar d’autres grands prédateurs, le lynx vivait jadis dans nos régions, avant d’être exterminé par l’homme. Aujourd’hui, l’Europe...
Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille
Le Braque Allemand : Excellent pisteur au grand nez, chien d’arrêt plein de vivacité, il est le compagnon idéal...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
Les nids de frelons, souvent impressionnants par leur taille et leur structure complexe, peuvent poser un réel danger lorsqu’ils...
Les méduses existent depuis 600 millions d’années. Plus de mille espèces peuplent nos océans et nos lacs. Elles sont...
