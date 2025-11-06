Documentaire

Quand le désert rencontre la mer… Quand le chaud souffle sur le froid… Sur plus de deux mille kilomètres, de la Namibie jusqu’à l’Afrique du Sud, les dunes gigantesques du désert du Namib, le plus vieux désert du monde, se jettent dans l’océan Atlantique.

La mer ici a été longtemps considérée comme la plus poissonneuse de la planète. Elle fournit une nourriture abondante pour des millions d’otaries qui ont élu domicile sur ce littoral, l’un des plus grands rassemblements de la planète. Mais depuis quelques années, ces otaries sont victimes d’un fléau grandissant : la pollution marine issues des déchets plastique et de la pêche. Autant de pièges redoutables dans lesquels les animaux finissent par s’entraver et s’étrangler. Naude Dreyer, protecteur des océans, veille sur elles. Il a convié Diego Buñuel à mener avec son ONG d’impressionnantes missions de sauvetage.

Mais les filets de pêche ne sont pas les seuls nouveaux ennemis des otaries à fourrure. Au nord du pays, c’est une autre espèce emblématique que Diego aura la chance de rencontrer : les lions du désert. Philip Stander, biologiste de renom, qui les suit depuis cinquante ans, a fait une découverte étonnante. Pour survivre dans ce désert de plus en plus aride, des lionnes se rapprochent de la côte pour se nourrir et chassent désormais oiseaux marins et otaries… certaines empoisonnées par des résidus de plastique !