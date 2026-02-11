Documentaire

En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une sixième extinction de masse, le nord-est de l’Argentine a été préservé grâce aux efforts combinés d’un couple visionnaire et du peuple argentin.

Dès les années 1990, Kristine et Douglas Tompkins abandonnent l’industrie du textile pour se consacrer au ré-ensauvagement de la province de Corrientes. Leur don de 60,000 hectares au gouvernement argentin a permis la réintroduction d’espèces disparues comme le tapir, le fourmilier géant, le cerf des pampas, et le jaguar.

Ce film plein d’espoir suit le combat que Kristine continue de mener aux côtés de la population locale. Ensemble, ils prennent soin des parcs nationaux et des espèces rares qui y vivent, pour leur garantir le meilleur avenir possible.

Documentaire : PROYECTO IBERA

Un documentaire de Lucas Allain & Matthieu Le Mau

