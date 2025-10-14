Ce jeune léopard part à la chasse aux singes, qui sont loin d’être des proies faciles. Très agiles, ils peuvent bondir d’arbre en arbre et se mettre hors de portée des léopards en quelques secondes.
Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...
Ce bébé léopard sort de sa tanière pour la première fois. Il se met en quête d’attraper ce qui...
La disparition des requins est une bombe écologique sous-estimée. Mais comment protéger ces animaux essentiels à l’équilibre des océans...
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Les fourmis sont une des réussites les plus spectaculaires du monde animal. Avec près de 11.000 espèces recensées à...
La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...
Pour survivre sous la surface gelée du lac Baïkal, le phoque de Sibérie doit être capable d’explorer les environs...
Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés...
Le phoque gris n’a pas la fibre paternelle ! Chaque mâle dévore en moyenne 12 petits par an malgré...
La hyène est l’une des plus étranges curiosités de la nature qui, il y a peu de temps encore,...
Direction la vallée Viennoise pour découvrir un univers où le singe est roi. Ici, c’est l’homme qui est en...
La réserve de Nariva s’étend sur 7 000 hectares sur la côte est de Trinidad. Dotée d’une flore et...
Le semi-désert du nord de la Namibie est l’un des derniers refuges du rhinocéros noir. Moins de 5’000 vivent...
Quand la technologie des images de synthèse se met au service de la science, le voyage vers le temps...
\r\nDes millions de colonies de fourmis grouillent partout autour de nous, pourtant il semble que nous vivions dans des...
Oiseau majestueux et redoutable avec ses deux mètres et demi d’envergure et ses puissantes serres aux griffes acérées, le...
On connaît sa puissance, mais le crocodile est aussi très patient. Il peut retenir sa respiration pendant une heure,...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans la nature, les animaux ne naissent pas toujours dans de bonnes conditions. Insectes, mollusques, crustacés, reptiles ou amphibiens...
La savane africaine : un monde où les prédateurs font régner la terreur, où les herbivores fuient constamment devant...
