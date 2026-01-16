Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...
Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin...
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Documentaire sur la poule à destination des enfants.
Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette...
Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...
Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...
Le bouquetin est l’animal emblématique des Alpes. Ce film aux images étonnantes et tout en sensibilité nous apprend des...
Plongez dans la rivière et partez sur les traces de l’apron du Rhône, un petit poisson que l’on ne...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour soigner ce qu’ils considèrent bien souvent comme...
À Bruxelles, tomber nez à nez avec un renard est devenu courant. Les animaux sauvages – goupils, faucons, lérots,...
Les serpents – ces sinistres, glissants et parfois mortellement dangereux reptiles – ont un fascinant mélange de crainte et...
Les oiseaux sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur capacité à voler, mais aussi pour leur diversité en...
Cette technique de défense fonctionne pour la plupart des prédateurs, mais ce n’est pas toujours le cas. Originaire des...
Au cours de cette conférence, François Lasserre évoque les rapports que nous entretenons avec le vivant et en particulier...
\r\n\r\nMinuscules volatiles des forêts tropicales d’Amérique centrale, les colibris, qui se nourrissent du nectar des plus belles fleurs, ne...
Quelque part en Alberta, au pied des Rocheuses, Steeve Côté consacre une bonne partie de sa vie à un...
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
