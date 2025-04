Documentaire

Les mollusques ont en commun une absence de squelette et un manque total d’attrait. On les imagine flasques, inertes et peu réactifs.

Or, ces animaux cachent bien leurs jeux. Habitat, déplacement, nourriture, mode de reproduction, tout est possible car chaque espèce a inventé sa propre vie avec force originalité. Ils surprennent par les couleurs utilisées et des formes qui vont des plus traditionnelles aux plus farfelues : coquilles spiralées, branchies en bouquets, apparence corporelle qui se modifie. Tout est envisageable car l’imagination est au pouvoir.

A chaque fois, nous sommes confrontés à un univers où règne l’inattendu et l’irréel, un monde qui est loin d’être totalement exploré et n’a pas fini de nous surprendre et de nous émerveiller.

Un film de Manuel Lefèvre

© AMPERSAND