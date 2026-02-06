Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
L’epidexipteryx est un dinosaure plutôt spécial.
Connaissez-vous cet animal hors du commun ?
Les serpents sont souvent associés à de grandes créatures sinueuses glissant sur le sol ou grimpant dans les arbres....
D’après la dernière enquête de la Facco réalisée en 2024, la France compte 16,6 millions de chats domestiques, et...
Le Refuge de Darwyn c’est en quelque sorte le clan des vagabonds pour des chevaux que plus personne de...
La question de savoir quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre suscite souvent la curiosité, mais...
L’Homme a longtemps pensé que les animaux n’avaient pas d’émotions. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent le contraire. Les animaux...
L’évolution a permis l’émergence de différentes espèces d’abeilles qui ont adopté différentes façons de vivre, de faire un nid,...
Les perroquets fascinent depuis toujours par leurs couleurs éclatantes et leur incroyable capacité à imiter les sons. Mais au-delà...
À 16 ans, Pauline et Eden marchent pour la première fois sans canne blanche. Les deux jeunes aveugles apprennent...
Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
Le nestor kéa est l’une des dix espèces de perroquets endémiques de Nouvelle-Zélande et le seul perroquet de montagne...
Ils ressemblent comme deux gouttes d’eau aux chimpanzés et pourtant les Bonobos ont un comportement complètement différents de leurs...
Dans les vallées profondes et reculées des Pyrénées centrales, Rémi s’engage pudiquement et prudemment sur la voie de notre...
Trouver le bon emplacement pour la litière de votre chat peut sembler anodin, mais c’est en réalité une décision...
La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les félins, du petit chat domestique au tigre de Sumatra. Ils...
Avec moins de 200 de ces rapaces à l’état sauvage, chaque rencontre avec un condor de Californie est exceptionnelle.
À rebours des préjugés, une découverte en trois volets des incroyables capacités cognitives des animaux de la ferme. Avec...
\r\nMalgré une forte urbanisation et une population qui dépasse le milliard d’habitants, l’Inde abrite encore des endroits sauvages, peuplés...
