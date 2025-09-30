La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la domination d’un territoire et le soutien de ses lionnes.
Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...
Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...
La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
Le biologiste et plongeur Laurent Ballesta nous immerge au sein de la plus grande meute de requins gris connue...
Les babouins constituent une civilisation construite, très hiérarchisée, basée sur des enjeux politiques très forts. Présentant une certaine parenté...
Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui...
Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...
Comme son ancêtre Ibn Aïssa, Abdallah parcourt le Maroc en tout sens à la recherche de reptiles dont le...
Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...
Des gorges sculptées de Pétra et du désert rose de Jordanie, jusqu’à la côte marocaine, ce film suit à...
À Bornéo et Sumatra, Véronique Jannot accompagne Chanee, un homme passionné qui sauve les gibbons orphelins, dans une lutte...
La survie de l’espèce dépend des louveteaux. Seule la moitié d’entre eux atteint l’âge adulte.
Jean-Claude Renaud est parvenu à faire reproduire les loutres en captivité. Il utilise une couveuse spéciale afin d’observer en...
Le secteur de Buluk, au Kenya, témoigne d’un âge d’or des éléphants. De nos jours, c’est l’un des endroits...
Le glouton, ou Gulo gulo, est un mammifère fascinant qui suscite à la fois admiration et crainte en raison...
