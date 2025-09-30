Ressources Dans la même catégorie

Conférence Araignées et phobies Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...

Documentaire Attaque spectaculaire d’une lionne sur un zèbre La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...

Article Qu’est-ce qui pousse les fourmis à cultiver des pucerons ? Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...

Podcast Cats : le comportement des chats À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...

Documentaire La gestation d’une lionne est très risquée La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...

Documentaire Deux mambas noirs s’affrontent pour s’accoupler avec une femelle Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.

Documentaire 700 requins dans la nuit Le biologiste et plongeur Laurent Ballesta nous immerge au sein de la plus grande meute de requins gris connue...

Documentaire Babouins presque trop humains Les babouins constituent une civilisation construite, très hiérarchisée, basée sur des enjeux politiques très forts. Présentant une certaine parenté...

Documentaire Les animaux méritent-ils plus d’égard ? Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui...

Documentaire Des requins et des hommes – Nourrir des requins plutôt gentils Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...

Documentaire La confrérie du cobra Comme son ancêtre Ibn Aïssa, Abdallah parcourt le Maroc en tout sens à la recherche de reptiles dont le...

Documentaire Moscou : les chiens renifleurs d’explosifs Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...

Documentaire Cavaliers fantômes : le retour de l’art de la guerre à cheval Des gorges sculptées de Pétra et du désert rose de Jordanie, jusqu’à la côte marocaine, ce film suit à...

Documentaire SOS Gibbons : les orphelins de la jungle À Bornéo et Sumatra, Véronique Jannot accompagne Chanee, un homme passionné qui sauve les gibbons orphelins, dans une lutte...

Documentaire La cité des loutres Jean-Claude Renaud est parvenu à faire reproduire les loutres en captivité. Il utilise une couveuse spéciale afin d’observer en...

Documentaire Étonnante trouvaille : le Jurassic Park des éléphants Le secteur de Buluk, au Kenya, témoigne d’un âge d’or des éléphants. De nos jours, c’est l’un des endroits...