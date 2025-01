Documentaire

Alors que nombre d’espèces marines sont menacées, les seiches, calamars et autres poulpes prolifèrent. Une plongée à la rencontre de ces mollusques aux capacités d’adaptation exceptionnelles.

Depuis plus d’un demi-siècle, les populations de céphalopodes, qui comprennent notamment les calamars, les poulpes ou les seiches, ne cessent de croître. Ces mollusques marins pondent une multitude d’œufs et présentent des taux de mortalité relativement faibles. De plus, contrairement à d’innombrables espèces en voie de disparition, ils s’adaptent très efficacement aux changements de leur environnement. De la Californie aux Philippines en passant par l’Australie, ce documentaire aux prises de vues époustouflantes plonge dans l’intimité de ces créatures méconnues et dévoile leurs étonnants comportements.

Documentaire de Bertrand Loyer (France, 2020, 52mn)