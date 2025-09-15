Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.
Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses...
Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci...
Des mouflons aux cerfs en passant par les crapauds calamars et les outardes, un tour d’horizon ludique et instructif des pratiques...
Le zoo de Thoiry œuvre pour protéger des espèces en danger grâce à des soins attentifs et des programmes...
Dans la cité-État de Singapour, il n’est pas rare de voir le prix d’un oiseau chanteur dépasser celui d’une...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Au large de Guayaquil, non loin de la Isla de la Plata, aussi appelée les petites Galapagos, nous allons...
Ils sont nommés chats libres, chats errants, ou encore chats sauvages. On les retrouve dans les rues de nos...
En 1800, l’explorateur David Thompson a été le premier à s’aventurer au coeur des montagnes Rocheuses et il a...
L’objectif des éleveurs ? Obtenir un animal à l’esthétique parfaite grâce à une sélection génétique basée uniquement sur des...
Entre Java et Sumatra, les pêcheurs traquent les requins pour leurs précieux ailerons, surnommés “l’or blanc” de la baie...
Pour les humains, l’adoption est une conséquence d’un désir d’enfant et de générosité. Qu’en est-il pour les animaux ?...
