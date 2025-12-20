Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut comprendre le loup ! On sait en effet depuis peu que la domestication du loup est à l’origine de toutes les races de chiens et qu’elle a précédé l’agriculture et l’élevage de 23 000 ans au moins ! De la biologie du loup à l’éducation des chiens qui en sont les descendants directs, Pierre Jouventin, spécialiste du comportement animal qui a vécu avec sa famille dans l’intimité des loups, expliquera comment le meilleur ami de l’homme a conservé les comportements de son ancêtre. La connaissance de la vie sauvage s’avère indispensable pour comprendre nos compagnons et vivre en harmonie avec eux.
Avec Pierre Jouventin.