La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en profitent pour se servir au passage.
Le rat-taupe géant ne passant que peu de temps en surface, le canidé ne peut pas se permettre de...
Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...
Le plus grand mammifère terrestre, appelé « camélopard » dans l’Antiquité, est aujourd’hui en situation critique.
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à...
D’où vient le pet parenting ? Cette lubie de transformer les animaux domestiques en membre de la famille, de...
Parmi les habitants les plus fascinants de nos océans, les méduses occupent une place à part. Leur apparence délicate,...
Petit à petit, des milliers de convives s’invitent au festin de cette dépouille providentielle qui devient aussi un véritable...
Steve Backshall se rend au Mexique, plus précisément au large de l’île de Guadalupe, pour une mission d’observation des...
Présentes sur terre depuis plus de 100 millions d’années, les fourmis ont su s’adapter à des conditions climatiques extrêmes...
La musaraigne étrusque est un animal étonnant à plus d’un titre ! C’est le plus petit mammifère du monde...
Tanguy Dumortier part à la rencontre des membres de la communauté « Notre Jardin Extraordinaire » pour découvrir la faune...
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
Bien qu’il ait grandi dans la région parisienne, Sylvain Macchi a toujours été fasciné par les animaux sauvages. Sa...
Bangkok, entre modernité et danger naturel : un environnement où le venin règne. Sous la surface trépidante de Bangkok,...
Pendant une année entière, nous avons suivis, de leur naissance à leur toute première prouesse, exploit ou étape cruciale...
La vision est un sens fascinant qui façonne profondément la manière dont chaque espèce perçoit et interagit avec son...
