Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le triste sort de deux bébés jaguars orphelins dont la mère a été tuée par les cow-boy du Pantanal.
Les calmars sont de puissants prédateurs et ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’ils mesurent plusieurs mètres de long.
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...
Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien...
Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...
La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Jim et Jean Thomas, deux gardiens de zoos australiens, quittent leur vie citadine pour s’immerger dans les forêts tropicales...
Une découverte faite en 1977 en Alaska pourrait-elle nous donner un indice sur cette mystérieuse série d’attaques ?
Explorez les vastes étendues glacées de l’Arctique, où les morses, véritables géants des banquises, vivent en harmonie avec les...
La scolopendre géante, connue scientifiquement sous le nom de Scolopendra gigantea, est une créature fascinante et redoutée des régions...
Le léopard des neiges… C’est une de ces créatures mystérieuses et mythiques, un félin si rarement observé qu’on connaît...
L’adoption d’un chat demande une grande responsabilité pour garantir le bien-être de l’animal. Pour prendre soin de ce nouveau...
Situé à proximité de la charmante ville de Vannes, au cœur de la magnifique région bretonne, se trouve un...
La relation entre l’homme et le loup a débuté il y a 15 000 ans. Mais comment, au fil...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...
Qui connaît les collemboles ? Et parmi ceux chez qui ce nom évoque quelque chose, combien en ont déjà...
