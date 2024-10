Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=SB2R7VzS-dg

A seulement quelques miles de la Côte d’Azur, et c’est une réelle surprise, on peut voir des baleines, des cachalots, des grands dauphins…. Leur présence est de plus en plus fréquente surtout l’été. A tel point qu’il a été créé une zone de protection : le Sanctuaire Pélagos. Car ce sont des milliers de mammifères marins géants qui remontent à la surface et croisent la route de l’homme, dans une mer méditerranée ultra fréquentée. Lorsque certains sont fascinés par leur présence et recherchent la rencontre, d’autre veulent à tout prix les protéger, alors comment s’entendre ? Et surtout comment se partager le territoire avec ses étranges voisins venus des profondeurs ? Documentaire réalisé par Sophie KERBOUL