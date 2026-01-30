Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre société, tout aussi organisée.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...
La surexploitation récente du stock de thons rouges de l’Atlantique oriental et de Méditerranée a été fortement relayée par...
Trois-cents kilos de muscles et des griffes de 10 cm de long… Dans les Carpates, les ours sont partout....
En Espagne, ces hommes et ces femmes veulent préserver les espèces en danger. Un documentaire de Bertrand Aguirre, Remi...
Une bactérie fut probablement responsable de la mort de certains dinosaures.
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
Dans le nord du Kenya, le Dr. Dan Rubenstein se bat pour sauver le zèbre Grevy de l’extinction.
On recense trente espèces de langoustes dans le monde, dont cinq en Nouvelle Calédonie. La plus connue, la langouste...
Au Sri Lanka, Nathanaël n’est pas insensible au charme du très dangereux cobra indien, de l’impressionnant python molure et...
Les chats et les chiens sont deux des animaux de compagnie les plus populaires dans le monde. Pourtant, il...
De nuit, guidés par des fils du pays, partez avec les pêcheurs à la recherche de ce que l’on...
Le comportement énigmatique des flamants roses, qui consiste à se tenir sur une seule patte, intrigue depuis longtemps les...
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Tigre de Tasmanie, marsupial carnivore, est une espèce disparue depuis 1936. Pourtant, à partir de la découverte de...
La biologiste Nancy Newhouse lutte farouchement pour la survie des blaireaux dans les Montagnes Rocheuses.
