Article Comment les fourmis organisent leurs colonies ? Observer l’activité frénétique d’une fourmilière nous plonge instantanément face à l’un des mystères les plus captivants de la nature....

Documentaire Relation exceptionnelle avec des guépards Un documentariste animalier a réussi à nouer une relation de confiance avec le félin.

Documentaire Les fermes d’autrefois – l’âne La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le canard La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Amitié et complicité rare entre un oiseau et un homme « Si tu rencontres l’oiseau, montre-lui délicatement que tu connais, aimes et comprends son pays, – alors il te confiera...

Article La communication canine : un réseau complexe de signaux La communication chez les chiens est un domaine fascinant qui suscite l’intérêt des scientifiques et des propriétaires de chiens...

Documentaire La vie mouvementée d’une hyène à la tête d’une meute Les meutes de hyènes sont très hiérarchisées : chaque individu, quel que soit son âge, se doit de respecter...

Documentaire Orques VS baleineau : l’incroyable histoire Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.

Documentaire L’école des bébés animaux : les oursons se jettent à l’eau Après avoir passé quelques temps à jouer dans les flaques, les oursons du Kamtchatka Wanja et Misho s’apprêtent à...

Documentaire La chasse de l’ours polaire Le phoque constitue la principale source de nourriture de l’ours polaire, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire...

Documentaire L’homme qui murmurait à l’oreille des ours L’our est l’une des espèces les plus dangereuse … Immersion chez Frederic, un dresseur.

Documentaire La relation entre les hommes et le félin sacré en Asie du sud-est En Thaïlande, un groupe de moines élève des tigres en respectant les principes bouddhistes. Ils refusent n’importe quelle forme...

Documentaire Hyène en péril : Sauvetage épique dans la savane En Afrique du Sud, Norin est appelé à l’aide par un centre de secours aux animaux blessés. Alors qu’il...

Documentaire Quels sont les animaux les plus dangereux pour l’homme La nature est un écosystème complexe où l’homme cohabite avec une diversité d’espèces animales. Toutefois, parmi cette vaste faune,...

Documentaire Chasseurs de venin – Bienvenue dans la fosse \r

Au Vietnam, l’herpétologue Zoltan Takacs et l’anthropologue Kenny Broad sont bien prêts à tout ! Parcourant les grottes à...

Documentaire Caméra à la patte – Suricates, chimpanzés et manchots Des caméras ultra-légères fixées aux cous des chimpanzés permettent de suivre les singes lorsqu’ils évoluent dans les arbres et...

Article Plongez dans l’univers du chien Husky Le Husky est une race de chien captivante, qui attire inévitablement l’attention par sa beauté, son énergie débordante, et...

Documentaire Ce vétérinaire utilise un laser pour sauver le sabot d’une brebis Une fois que la plaie est nettoyée, le laser permet de stimuler la circulation et de favoriser la cicatrisation.