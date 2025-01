Documentaire

Leur seul présence engendre des peurs paniques chez les nageurs ou les surfeurs. Aucun doute, le requin est une parfaite machine à attaquer l’homme : le chasseur absolu.Mais le public sait moins qu’il en existe plus de 500 espèces et que seulement 5 parmi elles sont dangereuses pour l’homme. Rusés et sans pitié, les requins utilisent leur extraordinaire puissance sensorielle pour poursuivre leur proie sur de longues distances pour, enfin, les attaquer, insensibles aux risques, avec une confiance inébranlable. Ce documentaire nous les montre en action et nous permet de mieux comprendre l’une des espèces animales les plus anciennes de notre globe.