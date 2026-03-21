La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.
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La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Cette araignée est un prédateur redoutable. Grâce à la tension superficielle et à ses poils hydrophobes, elle est même...
La femelle triton crêté est une experte en origami. Avec ses pattes arrière, elle emballe l’œuf d’une feuille pour...
Un jeune éléphant en période de musth (une sorte de rut), se livre à un combat acharné contre un...
Ils ont la légèreté et la grâce de danseurs professionnels… Les dauphins, évoquent pour la plupart d’entre nous le...
L’île de la Réunion, avec ses 500 000 touristes par an, attire les vacanciers du monde entier qui viennent...
L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux. Un jour peut-être, la viande que nous consommons et les animaux...
Gabin a cinq ans, il vient tout juste de perdre sa maîtresse. Il se retrouve bien malgré lui dans...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
Un voyage en plein ciel avec l’oiseau mythique des Alpes, le gypaète barbu. Un documentaire de Mathieu Le Lay.
Pour une fois, les “massacres à la tronçonneuse” se voulaient bénéfiques. Dans les réserves sud-africaines, on décorne les animaux...
Sur les côtes, écosystèmes uniques, trait d’union entre la terre ferme et la mer, les prédations ne ressemblent à...
Dans les vastes étendues de la savane africaine, un jeune guépard arpente son territoire, symbole de vitesse et d’élégance....
Les nids de frelons, souvent impressionnants par leur taille et leur structure complexe, peuvent poser un réel danger lorsqu’ils...
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