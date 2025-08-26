Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve peut-être la réponse.
Le cordon ombilical se détache alors que le bébé est encore dans l’utérus, ce qui oblige l’éléphante à mettre...
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
L’Australie compte deux fois plus de kangourous que d’habitants. Ils sont 50 millions répartis sur tout le territoire. Malheureusement,...
Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...
Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
Quand les hermines n’arrivent pas à attraper un lapin, elles changent de méthode. Images tirées de la série documentaire...
Les chiens sont souvent qualifiés de meilleurs amis de l’homme, et ce n’est pas sans raison. Leur fidélité, leur...
Les huit yeux de l’araignée sauteuse en font une tueuse efficace, à l’affût du moindre mouvement jusqu’à la mort...
Nous vous proposons de faire connaissance avec les tritons et les salamandres et de vous faire découvrir quelques uns...
Vous ne verrez plus jamais Paris comme avant. « La plus belle ville du Monde » raconte le destin étonnant de...
Le photographe nature Cede Prudente poursuit son voyage sur l’île de Bornéo en quête d’images de la très farouche...
Chaque année, elles sont des centaines de milliers à entreprendre ce voyage épique.
Cet oiseau coloré fait la fierté des Portoricains, qui œuvrent à son rétablissement dans la nature.
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Cette scène est extrêmement mignonne.
Le tamarin lion doré est un petit singe orangé à la crinière flamboyante. Son habitat a été morcelé et...
Le philosophe Richard David Precht explore les relations privilégiées entre humains et animaux. C’est par passion que Julie Dubreuil...
Chien rapporteur et de compagnie. Caractère: intelligent, docile, naturellement doué pour le travail. Particularité: la surprenante intelligence qui caractérise tous les...
Les éléphants ont beau être invulnérables à l’âge adulte, leurs petits sont une cible de choix pour les prédateurs...
Le gypaète barbu est un rapace fascinant, également connu sous le nom de « casseur d’os » en raison de son...
