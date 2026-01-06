Ressources Dans la même catégorie

Article Les animaux marins les mieux adaptés aux profondeurs L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète, mais l’immense majorité de ce volume reste...

Documentaire Le gypaète barbu, un énorme charognard qui mange les os des carcasses Ce rapace est l’un des seuls à pouvoir digérer directement les os. S’ils sont trop grands pour être ingurgités,...

Documentaire Les fermes d’autrefois – la vache La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Le rat-taupe nu, spécialiste de la survie Ces rongeurs sont une étonnante merveille de l’évolution. Absence de fourrure, résistance au manque d’eau, incisives en dehors de...

Conférence Pratiques de la montagne et faune sauvage Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...

Documentaire Ver carnivore géant : le film d’horreur Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…

Article 4 infos insolites sur les moutons Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...

Documentaire Une mamie chasse un serpent mortel sans pression Au Japon, deux vieilles dames sont des chasseuses expertes de serpents de mer très venimeux.

Documentaire La naissance du petit chimpanzé est proche ! Après 8 mois interminable, le moment est venu pour Poppy de mettre bas. Pour cela, elle quitte le groupe...

Documentaire Le ratel, prédateur inattendu La plaine du Kalahari, dans le sud de l’Afrique, abrite de bien surprenantes créatures. Cette zone aux paysages d’exception...

Documentaire La lutte pour protéger les tigres en Inde Chaque année, John Isaac, un photographe d’origine indienne basé à New York, se rend au Rajasthan en Inde pour...

Documentaire Cohabiter avec des animaux sauvages Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...

Article La mante religieuse : un prédateur fascinant au cœur de la nature La mante religieuse, connue pour son apparence distinctive et son comportement intrigant, est un insecte qui suscite à la...

Documentaire Discret et stratège, ce lynx boréal est un chasseur redoutable Le lynx boréal est le plus grand félin d’Europe. C’est un chasseur insaisissable prenant ses proies par surprise. Le...

Documentaire L’oiseau de feu du Rio Maximo Parmi les légendes cubaines, l’une des plus belles est sûrement celle des indiens Taïnos les premiers habitants de l’île....

Documentaire Jurassic Fight Club – 10/12 – Les rivières de la mort Un groupe de Pachyrhinosaurus est attaqué par deux Albertosaurus. Repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue, le...

Conférence Des dinosaures carnivores aux oiseaux : l’envol d’une idée Depuis la découverte en 1861 du premier squelette d’Archaeopteryx dans les calcaires lithographiques du Jurassique supérieur de Solnhofen en...

Documentaire La falaise aux faucons pèlerins Le faucon pèlerin a été pendant des siècles en Europe l’oiseau des rois et des seigneurs. Nul hasard à...