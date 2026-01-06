La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète, mais l’immense majorité de ce volume reste...
Ce rapace est l’un des seuls à pouvoir digérer directement les os. S’ils sont trop grands pour être ingurgités,...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ces rongeurs sont une étonnante merveille de l’évolution. Absence de fourrure, résistance au manque d’eau, incisives en dehors de...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Le shih tzu n’est pas si débile !
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...
Au Japon, deux vieilles dames sont des chasseuses expertes de serpents de mer très venimeux.
Après 8 mois interminable, le moment est venu pour Poppy de mettre bas. Pour cela, elle quitte le groupe...
La plaine du Kalahari, dans le sud de l’Afrique, abrite de bien surprenantes créatures. Cette zone aux paysages d’exception...
Chaque année, John Isaac, un photographe d’origine indienne basé à New York, se rend au Rajasthan en Inde pour...
Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...
La mante religieuse, connue pour son apparence distinctive et son comportement intrigant, est un insecte qui suscite à la...
Le lynx boréal est le plus grand félin d’Europe. C’est un chasseur insaisissable prenant ses proies par surprise. Le...
Parmi les légendes cubaines, l’une des plus belles est sûrement celle des indiens Taïnos les premiers habitants de l’île....
Un groupe de Pachyrhinosaurus est attaqué par deux Albertosaurus. Repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue, le...
Depuis la découverte en 1861 du premier squelette d’Archaeopteryx dans les calcaires lithographiques du Jurassique supérieur de Solnhofen en...
Le faucon pèlerin a été pendant des siècles en Europe l’oiseau des rois et des seigneurs. Nul hasard à...
Un homme consacre sa vie entière à sauver les gibbons menacés. Le documentaire suit le parcours de Chanée, un...
