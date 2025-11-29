Les chiens sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, et leur santé est une...
Il ne lui manque que la parole
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...
Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...
Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...
La fin de l’hiver arrive. Dans les campagnes sauvages françaises, de nombreux bébés vont voir le jour. Pour protéger...
\r\nUn mégalodon, ancêtre du requin blanc, s’attaque à un brygmophyseter, cachalot préhistorique armé de 44 dents semblables à celles...
Chaque année, à la saison des pluies, les plumes des mâles tisserins changent de couleur. Ils se préparent à...
En trois semaines, les lionceaux doublent en taille. Mais ils restent très vulnérables, notamment lorsque leur mère part chasser.
On trouve les colibris exclusivement sur le continent américain. Ce sont de véritables chorégraphes aériens, perpétuellement en déplacement rapide....
Nathanaël nous emmène au Costa Rica, à la recherche du redoutable serpent fer de lance et de la captivante...
Déclinée en quatre saisons, une ode à la spectaculaire nature canadienne. Au premier jour du printemps, la vie reprend...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Saviez-vous que des géants vivent dans les forêts calédoniennes ? Il y en a même 6 espèces différentes, et...
Kilo est un Dourou. Il vit à Taboun, un petit village d’une centaine d’habitants, perdu au milieu de la...
Chaque année, John Isaac, un photographe d’origine indienne basé à New York, se rend au Rajasthan en Inde pour...
Les îles Shetland, étonnamment sauvages et reculées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Une nouvelle portée de...
