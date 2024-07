Documentaire

Après six années de travaux, les serres du Jardin des Plantes rouvrent leurs portes au public dans le cadre de la manifestation des « Rendez-vous aux jardins ». L’occasion pour le magazine Des racines et des ailes d’installer son plateau dans ce célèbre espace vert de la capitale, fondé au XVIIe siècle et devenu, au fil des siècles, une réserve botanique exceptionnelle, abritant aujourd’hui une collection riche de millions de plantes.

Au cœur de Paris, niché dans le 5ème arrondissement, se trouve un trésor d’histoire naturelle et de biodiversité : la ménagerie du Jardin des Plantes. Fondée en 1793, cette institution est non seulement la plus ancienne ménagerie en activité, mais elle incarne également un engagement profond envers la conservation et l’éducation environnementale.

En franchissant ses grilles, on pénètre dans un univers où la faune des cinq continents se donne rendez-vous. Ici, les habitats artificiels rivalisent de précision pour recréer les conditions de vie naturelles des espèces résidentes. Des panneaux informatifs parsèment les allées, offrant aux visiteurs un aperçu des comportements, des habitats et des défis de conservation auxquels font face ces animaux.

Parmi les habitants de la ménagerie, on découvre une variété étonnante de mammifères, tels que les majestueux lions, les curieux lémuriens de Madagascar, et les surprenants tamanoirs d’Amérique du Sud. Chaque espèce est soigneusement choisie pour son rôle dans les programmes de reproduction et de sensibilisation à la conservation.

Les oiseaux ne sont pas en reste : depuis les flamants roses élégants jusqu’aux rapaces imposants comme les aigles et les hiboux, leur diversité de couleurs et de comportements enchante les visiteurs de tous âges. Les volières spacieuses permettent aux oiseaux de voler et d’interagir, offrant un spectacle vivant et éducatif.

Les reptiles et les amphibiens trouvent également leur place dans ce microcosme de biodiversité. Des serpents venimeux aux grenouilles multicolores, chaque espèce est une fenêtre sur l’évolution et l’adaptation aux environnements souvent extrêmes de leur habitat d’origine.

Enfin, les invertébrés complètent ce tableau fascinant, mettant en lumière la diversité souvent méconnue des créatures comme les araignées, les insectes et les crustacés. Leur rôle crucial dans les écosystèmes et leur adaptation évolutive sont présentés de manière interactive, à travers des enclos et des expositions dédiées.

Outre sa mission éducative et de conservation, la ménagerie du Jardin des Plantes participe activement à la recherche scientifique, collaborant avec des institutions internationales pour des études sur le comportement animal, la génétique et la préservation des espèces menacées.