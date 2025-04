Documentaire

Quand un chasseur chinois affirme avoir photographié un tigre de Chine du sud, une espèce considérée comme éteinte, les médias s’enflamment. La photo fait les premières pages de tous les journaux. C’est un incroyable événement. On déchante bientôt. L’homme est un truqueur, un faussaire.Mais comment survivent les derniers tigres d’Asie ? Du triangle d’or birman au Vietnam, de la Thaïlande à Java, nous tentons de comprendre l’engrenage fatal de la chasse et des trafics, de l’élevage et de ses relations ambigus avec la préservation de l’espèce.Pour les besoins de cet épisode, les producteurs sont allés jusqu’à reconstituer en trois dimensions le dernier tigre de Bali, à partir de crânes, éléments osseux et peaux disséminées dans toute l’Asie. Ce spécimen unique au monde trône désormais dans un musée.

Réalisation : Guillaume Levis, Isabelle Han

Musique : Carolin Petit, Charles Lee

© Ampersand