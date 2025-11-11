Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Face à face tendu entre un hippo et un croco Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...

Documentaire Insolite : ces objets improbables qui ont été retrouvés dans l’estomac de requins-tigres Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...

Documentaire Un sanctuaire pour les gorilles orphelins du Gabon Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...

Conférence Bilan des connaissances sur l’invasion du frelon asiatique Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit en France avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles...

Documentaire Terré dans le sable, cet ange de mer attend le meilleur moment pour attaquer Pour les anges de mer, la chasse est avant tout une épreuve de patience. Ce requin se camoufle dans...

Documentaire Le plus petit chien du monde prend son bain La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...

Documentaire Ce ptérosaure était aussi grand qu’un avion Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....

Documentaire L’improbable amitié entre un jaguar et un chien Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils se prennent...

Article Découvrez l’axolotl L’axolotl, souvent surnommé le « monstre d’eau », est une créature fascinante qui suscite l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’animaux...

Documentaire Les énigmes de l’étang | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...

Documentaire Le nouveau visage des zoos La France compte 300 zoos, mais seule une dizaine parvient à tirer son épingle du jeu. Il faut rivaliser...

Documentaire Braconnage, vers la disparition des anguilles ? La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...

Documentaire Sur la terre des dinosaures – Les lutins des glaces Longtemps, les pôles Nord et Sud ignorèrent le froid et la glace. De luxuriantes forêts y prospéraient à la...

Documentaire Mamba noir VS Mangouste rouge Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...

Documentaire Le jardin des fourmis La professeur Alain Dejean et son équipe effectuent une mission de trois mois en Guyane Française pour en savoir...

Documentaire Nouvelle-Zélande, les animaux du bout du monde Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...

Documentaire Les lions du Botswana Dans le nord du Botswana, non loin du delta de l’Okavango, dans la réserve de Selinda, la population de lions...

Conférence Dynamique de la biodiversité : ça déménage chez les chauves-souris Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à...