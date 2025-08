Documentaire

Chaque année, John Isaac, un photographe d’origine indienne basé à New York, se rend au Rajasthan en Inde pour documenter la vie de l’espèce rare du tigre du Bengale. Mais à chaque visite, il est de plus en plus inquiet de leur vulnérabilité, notamment à cause de la perte de territoire due à l’expansion des villages, de la disparition de la forêt à cause du changement climatique et du braconnage qui menace la vie de cette espèce majestueuse de tigres en voie d’extinction.