Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur heure.
Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...
Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...
En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un...
La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...
Les ours bruns restent des prédateurs redoutés sur le Vieux Continent. En Europe, la plus grande population se trouve...
Dans la savane africaine, une caméra sophistiquée, qui décrypte la vision nocturne et les sources de chaleur, révèle ce...
Grâce à des centres de reproduction, les chevaux de Przewalski, menacés d’extinction, sont réintroduits à la vie sauvage en...
Les Français sont tous fous de leurs animaux de compagnie. Du chien au poisson on en compte 64 millions...
Le ver de terre, souvent sous-estimé, joue un rôle crucial dans l’écosystème du jardin. Cet ingénieur du sol transforme,...
Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
La maison des patous, c’est la bergerie. À la naissance, ce chien de berger doit passer une grande...
Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
encontre avec ces amoureux des chats, qui nous racontent comment ils vivent avec leurs amis à quatre pattes.
Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
