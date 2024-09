Documentaire

Mike Chase et son équipe de scientifiques poursuivent leur observation des derniers éléphants sauvages d’Afrique. Le commerce de l’ivoire produit toujours ses terribles effets. Comment protéger cette espèce menacée par la cupidité ? En analysant leurs déplacements et leur cerveau, les chercheurs comprennent que les éléphants sont capables de mémorisation. Différents tests avec des miroirs et des hauts parleurs montrent qu’ils communiquent entre eux et se transmettent des informations. Ainsi, ils peuvent nourrir un esprit de vengeance. Comme chez les grands primates et les cétacés, les éléphants sont eux aussi des créatures complexes dotées d’une véritable conscience de soi.