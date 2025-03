Ressources Dans la même catégorie

Podcast Et si nous nous mettions dans la peau des animaux de compagnie ? Longtemps considérés comme de simples compagnons ou outils, les animaux domestiques sont aujourd’hui perçus comme de véritables acteurs de...

Documentaire Un psy pour mon chien Le chien est un animal pervers. Prenez Fripouille, petit beagle noir que sa maîtresse a sauvé de la SPA....

Documentaire Costa Rica, le paradis vert – l’arche de Noé « La cohabitation entre le monde animal et le monde humain, avec un peu d’attention et d’intelligence, c’est possible....

Documentaire Il faut sauver les derniers orangs-outans A Bornéo et Sumatra, Olivia Mokiejewski se rend au centre Animal Rescue International, dont les membres luttent pour sauver...

Documentaire Dans les abysses du Laos : traque des reptiles mortels Photographe et archéthologue passionné, Nathanaël Maury sillonne le Laos, l’un des territoires les plus sauvages et mystérieux d’Asie du...

Documentaire Zambie – des éléphants et des hommes A la saison des mangues, dans le Parc de South Luangua, les habitants de la vallée ne dorment jamais...

Documentaire Sri Lanka – de mémoire d’éléphants Côté pile, l’éléphant superstar, symbole de la naissance de Bouddha. Côté face, l’animal prédateur qui dévaste les rizières. Une...

Documentaire Beauté reptilienne Pour les séances de photos de charme, cette femme à un outil redoutable : un python royal de 2...

Documentaire Russie, les cavaliers du miel | Les maîtres des abeilles Dans l’Oural, le village de Gadel-Gareyéro, avec ses isbas colorées, est installé au milieu de collines recouvertes de chênes,...

Documentaire Les folles aventures du lama fâché Dans les vastes landes de Patagonie vivent des guanacos, une espèce de lama sauvage. A la saison des amours,...

Documentaire Herbivores et carnivores : festins croisés | Le goût de la savane Au coeur de la savane est-africaine, ce documentaire aux somptueuses images bat en brèche les stéréotypes sur les carnivores et...

Article Les bienfaits des os à mâcher pour la santé dentaire des chiens L’hygiène dentaire chez les chiens est un aspect souvent sous-estimé mais essentiel de leur santé globale. Une négligence de...

Documentaire Baleines noires vs homards Le film relate les efforts visant à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord de l’extinction. Sa conservation impose...

Documentaire Sibérie sauvage Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...

Documentaire Le nandou d’Amérique | Ces animaux venus d’ailleurs À la découverte d’espèces exotiques exilées dont la présence en Europe pose question. Cousin éloigné de l’autruche, le nandou, originaire d’Amérique du...

Documentaire La zodarion, une araignée experte en illusionnisme Dans le vaste monde des araignées, certaines se démarquent non seulement par leur apparence, mais surtout par leurs stratégies...

Documentaire Vu sur Terre – Le Botswana Depuis quatre ans, la biologiste australienne Tempe Adams étudie des éléphants dans ce pays qui en compte plus de...

Documentaire Parc National de Gunung Leuser: sanctuaire des singes Avec plus de 13.000 îles, l’Indonésie est le plus grand archipel au monde mais l’urbanisation et l’exploitation du bois,...

Documentaire Veau, vache, cochon, couvée Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...