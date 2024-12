Documentaire

Ils nous paraissent familiers à tel point que nous avons oublié qu’ils furent jadis comme toutes les autres espèces : des animaux sauvages. Mais que savons-nous réellement du canard, de la dinde, du lapin, de la poule ou de l’oie ? Jour après jour, la hiérarchie, la concurrence, les parades, la reproduction et l’éducation des jeunes, les affrontements, les prédations. Une véritable découverte des comportements et relations qui régissent le monde de la basse cour. Ce documentaire a été réalisé par l’un des plus grands cinéastes animaliers, Laurent Charbonnier, et est accompagné d’un propos scientifique teinté d’humour grâce à la voix inimitable de Claude Rich.