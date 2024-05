Documentaire



Depuis 25 ans, Werner Freund vit et « parle » avec des loups. Cinq meutes de 25 loups issus du Canada, de l’Arctique et de l’Europe Centrale. Son amour et sa passion pour ces fauves l’ont amené à devenir un des leurs. Ses loups ont gardé l’instinct sauvage et vivent dans une zone protégée de plusieurs hectares de sapins. Depuis quelques mois, Werner a décidé de partir pour l’Asie Centrale au Kirghizistan. Là-bas, avec Yolt, son ami berger et éleveur de chevaux et de yacks, ils vont essayer de trouver les loups dans leur milieu naturel. Werner s’est mis au défi d’approcher une meute grâce à son savoir « d’homme loup ».



Un documentaire de Philippe Molins