Documentaire



Du Big Bang au Vivant est une célébration en images et en musique de l’étendue grandissante de nos connaissances à propos de l’univers. Jean-Pierre Luminet, cosmologiste et Hubert Reeves, astrophysicien, entraînent les spectateurs dans une aventure scientifique inédite. En tant que guides et investigateurs principaux, ils décodent pour nous les images merveilleuses du télescope Hubble et du WMAP. À leurs côtés, une équipe de chercheurs avant-gardistes et passionnés travaille dans l’ombre, scrute, et décortique le Cosmos grâce à des instruments de plus en plus sophistiqués et à la puissance de leur imagination. Un documentaire de Iolande Cadrin Rossignol et Denis Blaquière