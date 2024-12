Documentaire L’expansion de l’univers est-elle infinie ? Documentaire qui se penche sur la théorie de l’expansion, en revenant sur les grandes découvertes de l’astronomie, dont l’hypothèse...

Podcast De quelles couleurs sont les étoiles ? Les étoiles n’ont que trois catégories de couleur : les bleues, les blanches et les rouges. Leur couleur est...

Documentaire L’univers L’infiniment grand. La naissance de l’univers, Hiotto, Ulysse (un fabuleux voyage autour du système solaire), Hipparcos (satellite astronomique qui...

Documentaire Les clés de l’univers – Les trous noirs \r

Les trous noirs sont les phénomènes les plus mystérieux et les plus destructeurs de l’univers. L’astronomie moderne démontre qu’ils...

Documentaire C’est pas sorcier – Les étoiles Fred et Jamy scrutent l’univers à partir de l’Observatoire de Haute-Provence et nous parlent des étoiles, galaxies, constellations, supernovas...

Documentaire Jupiter, la planète géante Deux fois et demie plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies, située à plus de...

Documentaire Au coeur du cosmos – Irrésistible attraction \r

Le professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire...

Documentaire Tout comprendre sur le Soleil Le soleil, source de lumière et de chaleur, est bien plus qu’une simple étoile : il est le cœur...

Documentaire Planètes habitables : une autre terre ? la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...