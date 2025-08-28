Dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons… Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des...
Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse...
Après l’avoir remise en liberté et avoir passé des années à l’observer, les soigneurs hésitent sur la conduite à...
Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se...
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
Dans le règne animal, la diversité des formes et des tailles est stupéfiante, et cela s’applique également aux œufs....
Au large de l’Irlande, les eaux de l’Atlantique Nord, longtemps réputées sans vie, abritent en fait un monde majestueux...
Les scientifiques étudient les stratégies d’adaptation d’organismes capables de survivre avec très peu d’oxygène, de lumière et de nourriture...
Chien de recherche et de rapport mais aussi de compagnie. Caractère: Très vif et exubérant, ne se soucie pas des...
Un seul accouplement peut permettre à cette reine de pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie. Pour...
Bien qu’elles soient les plus imposantes, les baleines bleues sont celles que nous connaissons le moins, ce qui rend...
Jean-Claude Renaud est parvenu à faire reproduire les loutres en captivité. Il utilise une couveuse spéciale afin d’observer en...
Dans le nord du Kenya, le Dr. Dan Rubenstein se bat pour sauver le zèbre Grevy de l’extinction.
Ces nouveaux épisodes inédits abordent le monde étrange des « N.A.C », les nouveaux animaux de compagnie ou animaux...
De la naissance jusqu’à la mort, la vie des animaux d’élevage est placée sous le sceau de la cruauté....
La manipulation de ce chimpanzé est délicate à cause des grilles et de la disposition des lieux, mais la...
À la fin du 19e siècle, des femmes comme Frances Willard ont goûté à une liberté dont elles n’avaient...
