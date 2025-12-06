La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes mâchoires du requin.
Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...
À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...
Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...
En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...
Et ça se passe en France.
On a rarement vu plus émouvant !
Un voyage scientifique au cœur du plus grand rassemblement de requins gris du Pacifique. Au large de Rangiroa, une...
Il ne vaut mieux pas toucher à l’élevage des fourmis…
Roxy Danckwerts a fondé il y a plus de 20 ans un refuge faunique dans sa ferme familiale située...
Même s’ils sont plus nombreux que les gorilles dans les Parcs de Loango et Moukalaba Doudou, les éléphants sont...
En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...
En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...
Dans la réserve naturelle chinoise de Chongzuo, le quotidien de plusieurs hordes de langurs à tête blanche et de leurs...
Cyril et son équipe poursuivent leur recherche de la raie venimeuse à queue courte. Ils doivent couvrir une énorme...
La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un impact catastrophique sur l’agriculture mondiale : il diminuerait...
La pieuvre noix de coco, une espèce fascinante d’octopode, est connue pour son comportement inhabituel qui la distingue des...
Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la...
Comment l’espèce humaine s’est-elle imposée au cours de l’évolution ? Nourri de spectaculaires images scientifiques, ce documentaire en deux...
Dans cette école veto, on soigne même les NAC (nouveaux animaux de compagnie) et la faune sauvage ! Un...
Au zoo de la Boissière, Sébastien assiste à la naissance d’un girafon sous les yeux émerveillés des visiteurs. Après...
