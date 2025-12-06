Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La technique infaillible de ce chasseur de serpent pour débusquer un dangereux cobra Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...

Documentaire Richard Sears : l’homme qui tomba amoureux des baleines À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...

Documentaire À la découverte des voix sous-marines Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...

Documentaire Affrontement d’élans en plein milieu d’un quartier résidentiel En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...

Documentaire Pourquoi 200 requins se reproduisent ici ? Le secret de Rangiroa Un voyage scientifique au cœur du plus grand rassemblement de requins gris du Pacifique. Au large de Rangiroa, une...

Documentaire Coccinelle VS pucerons VS fourmis Il ne vaut mieux pas toucher à l’élevage des fourmis…

Documentaire Éléphant sans défense Roxy Danckwerts a fondé il y a plus de 20 ans un refuge faunique dans sa ferme familiale située...

Documentaire Gabon : les écogardes face aux braconniers Même s’ils sont plus nombreux que les gorilles dans les Parcs de Loango et Moukalaba Doudou, les éléphants sont...

Documentaire La science au secours des oiseaux En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...

Documentaire Singe-roi et frères ennemis, le pouvoir à tout prix En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...

Documentaire Le royaume secret des singes Dans la réserve naturelle chinoise de Chongzuo, le quotidien de plusieurs hordes de langurs à tête blanche et de leurs...

Documentaire À la recherche de la raie venimeuse à queue courte géante Cyril et son équipe poursuivent leur recherche de la raie venimeuse à queue courte. Ils doivent couvrir une énorme...

Documentaire Connaissez-vous vraiment les abeilles ? La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un impact catastrophique sur l’agriculture mondiale : il diminuerait...

Documentaire Cette pieuvre donne envie de rire ! La pieuvre noix de coco, une espèce fascinante d’octopode, est connue pour son comportement inhabituel qui la distingue des...

Documentaire Ces géants des mers viennent chercher ce qui leur appartient Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la...

Documentaire La naissance, le cerveau et les muscles Comment l’espèce humaine s’est-elle imposée au cours de l’évolution ? Nourri de spectaculaires images scientifiques, ce documentaire en deux...

Documentaire Au secours, mon perroquet est malade ! Dans cette école veto, on soigne même les NAC (nouveaux animaux de compagnie) et la faune sauvage ! Un...