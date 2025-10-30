Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long pour 50 kg.
Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
Des Pyrénées à l’Europe de l’Est en passant par le nord de l’Italie, gros plan sur les programmes de...
Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...
Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....
Grâce à cette vidéo, apprenez en un peu plus sur notre ami le chat. L’histoire, les caractéristiques et les...
Les animaux tels que les cochons, les vaches, les moutons ou les poules sont de véritables enseignants de vie,...
En l’espace de huit jours, deux personnes ont été attaquées par des hippopotames dans la réserve naturelle du delta...
Si vous n’avez jamais entendu parler de cet animal, vous n’êtes pas seul. Pourtant, l’antilocapre est un véritable trésor...
Il vit sous nos pieds, dans nos murs, et parfois dans nos cœurs… Découvrez la vérité sur le rat,...
Le phoque constitue la principale source de nourriture de l’ours polaire, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
Disponible jusqu’au 19/11/2024 A suivre: Les microbes | Les vrais maîtres de la Terre: https://www.youtube.com/watch?v=Mecanf0Nuhw Depuis plus de 400...
