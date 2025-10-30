Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lions et hyènes se disputent une carcasse de gnou Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...

Documentaire Cet homme raconte comment il s’est fait attaquer par un coyote en pleine nuit Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...

Documentaire Deux ombres communs se battent pour féconder les œufs d’une femelle Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire L’île du Sri Lanka : terre des crocodiles des marais Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...

Documentaire En frappant un coyote pour se défendre, cet homme a attiré la meute Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....

Documentaire Quand deux troupeaux d’éléphants se rencontrent, la panique s’installe Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...

Documentaire Miracles de la nature – Super sens \r

Richard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...

Documentaire Le retour des ours Des Pyrénées à l’Europe de l’Est en passant par le nord de l’Italie, gros plan sur les programmes de...

Documentaire L’incroyable chorégraphie des raies Manta aux Maldives Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...

Article Les luciole, petites merveilles de la nature Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....

Documentaire Le chat Grâce à cette vidéo, apprenez en un peu plus sur notre ami le chat. L’histoire, les caractéristiques et les...

Conférence Les animaux de ferme… si malins Les animaux tels que les cochons, les vaches, les moutons ou les poules sont de véritables enseignants de vie,...

Documentaire Danger dans le delta En l’espace de huit jours, deux personnes ont été attaquées par des hippopotames dans la réserve naturelle du delta...

Article Avez-vous déjà entendu parler de l’antilocapre ? Si vous n’avez jamais entendu parler de cet animal, vous n’êtes pas seul. Pourtant, l’antilocapre est un véritable trésor...

Documentaire Rats : nos pires ennemis ou nos meilleurs alliés ? Il vit sous nos pieds, dans nos murs, et parfois dans nos cœurs… Découvrez la vérité sur le rat,...

Documentaire La chasse de l’ours polaire Le phoque constitue la principale source de nourriture de l’ours polaire, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire...

Conférence Dans la peau des animaux au travers des 5 sens Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...