Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de presque tout.
Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de presque tout.
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Cette araignée est un prédateur redoutable. Grâce à la tension superficielle et à ses poils hydrophobes, elle est même...
C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
À Pattaya, il plonge tous les jours dans la gueule du loup.
Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Les guépards, bien que souvent perçus comme des félins solitaires, montrent un comportement territorial et social très marqué, surtout...
Entre ses griffes semi-rétractiles, sa colonne vertébrale souple et sa queue faisant office de balancier, la morphologie unique du...
Il est mignon comme tout.
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
Qui dit piqûre dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d’abeille a sa personnalité. Notre abeille à miel, l’abeille...
Au plus près de deux familles d’éleveurs semi-nomades, une évocation de la culture traditionnelle kirghize, dans laquelle le cheval...
Dans les vallées profondes et reculées des Pyrénées centrales, Rémi s’engage pudiquement et prudemment sur la voie de notre...
Il ne vaut mieux pas toucher à l’élevage des fourmis…
Le Pantanal est un des derniers sanctuaires au monde d’animaux sauvages. Régions de marais situées entre la cordillère des...
Cette scène est extrêmement mignonne.
Les croquettes pour chat sont aujourd’hui l’aliment de base pour la majorité des chats domestiques. Ces petites bouchées sèches...
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
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