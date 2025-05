Documentaire

Il a un nom poétique, mais fait des ravages : le poisson-lion est l’espèce la plus invasive au monde. Il détruit toute la biodiversité de son territoire et occupe de plus en plus de place dans l’océan, causant de nombreuses extinctions. Pour contrer ce phénomène, des scientifiques lancent des programmes de recherche et d’extermination d’individus dans certaines zones. Un documentaire de Jérôme Ségur.