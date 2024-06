Documentaire



C’est pendant l’automne alors que les noisettes et autres glands étaient disponibles à foison que cet écureuil a fait ses réserves. Il a caché près de 3 000 graines dans les forêts. L’écureuil a tellement sollicité sa mémoire spatiale pour cacher ses réserves, que son cerveau a grandi. Son hippocampe peut même grossir de 15 % dans l’unique but de se souvenir de l’emplacement de ses cachettes. Malheureusement, même s’il s’est fait de bonnes réserves, à la fin de l’hiver, ces dernières s’amenuisent et certains de ses congénères sont prêts à tout pour une noisette riche en protéine et lipides. À tout, même à se battre férocement pour dérober ne serait-ce qu’une seule de ces délicieuses noix.