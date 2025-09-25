En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un habitant haut perché.
La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...
La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...
Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...
Il existe plus de quatre cents races de chien. Ce sont les mammifères les plus variés en tailles, formes,...
Les tigres sont symboles de beauté et de puissance. Découvrez en plus sur ces félins striés, quels types de...
Autrefois hobby des classes populaires, la colombophilie est aujourd’hui un vrai business de millionnaires. Frederik Leliaert est employé dans...
Découvrir les vertus de la médiation animale avec les perroquets, mieux connaître les comportements et les secrets des requins,...
Nathanaël Maury est en Afrique du Sud, l’un des plus grands pays du continent, où la diversité des paysages,...
Lutter contre le moustique est un combat collectif à Singapour. Là-bas, pas question de discuter la méthode. Dans cette...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Durant l’été 1847, alors qu’il entreprend un tour de Bretagne, Gustave Flaubert fait la rencontre d’un phoque, à Rennes....
A la découverte de la vie et du comportement des girafes, de magnifiques mammifères qui comptent aujourd’hui parmi les...
La Vallée du Rift au Kenya forme une grande fracture orientée nord-sud dans laquelle se sont formés de nombreux...
Les baleines, ces imposants et majestueux géants des océans, captivent l’imagination des hommes depuis des millénaires. Leur taille colossale,...
N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site