Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les animaux étaient incapables d’éprouver des émotions, qu’ils n’étaient que des robots vivants, des machines biologiques régies uniquement par des pulsions, des instincts et des hormones.

Depuis, l’attitude à l’égard des animaux a changé, mais les sentiments et les émotions ont toujours été si difficiles à étudier que, pendant de nombreuses années, les scientifiques n’ont même pas essayé de les décrypter.

Mais aujourd’hui, grâce aux progrès récents des neurosciences, nous avons les moyens de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des animaux. Nous avons découvert que, comme nous, ils ressentent des émotions telles que la peur, la colère, la tristesse et l’amour. Et ils ont besoin de ces émotions pour survivre.

Documentaire : Animaux trop humains – Les émotions animales

Réalisation : Keebe Kennedy

