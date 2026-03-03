En Nouvelle-Zélande, un perroquet unique au monde vit dans les sous-bois.
Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Les romances chez les wallabies, ce n’est pas toujours évident ! Un documentaire de Juliette Chapalain, Julie Patin, Loïc...
L’épanouissement d’un félin vivant exclusivement en intérieur repose sur un équilibre subtil entre stimulation sensorielle et respect de son...
Cela n’empêche pas ces primates d’être de formidables grimpeurs, qui peuvent d’ailleurs faire des bonds de 15 mètres.
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
Ce documentaire s’intéresse aux forces et aux faiblesses des animaux dans l’attaque de leurs proies. Quelles tactiques utilisent les...
À une certaine période de l’année, la sécheresse qui frappe les forêts affecte la chasse de la panthère noire,...
Flute ! Revoilà les rats… Depuis quelques années, froid et saleté les ont fait remonter des égouts pour venir...
Dormir est parfois la meilleure façon de survivre. Mais, il arrive que les sommeils les plus profonds soient dangereux...
Il existe plus de 8000 espèces de fourmis, parmi lesquelles certaines seraient si dangereuses quelles pourraient représenter une grave...
La vie des poissons est loin d’être aussi monotone qu’on pourrait le penser : experts en camouflage, plongée et...
On comptait 100 000 guépards au début du XXe siècle. Ils ne sont désormais plus que 12 000 dans...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan...
Est-ce le blanc immaculé des magnifiques plages de La Grande Glorieuse qui attire, tel un aimant, autant de tortues...
Mara, une femelle guépard solitaire dans la savane africaine, lutte chaque jour pour protéger ses petits des prédateurs qui...
Cette petite chienne prend conscience de son environnement. Elle commence à ouvrir les yeux et à entendre. Elle découvre...
