Documentaire



L’histoire de l’homme et de la faune d’Afrique remonte à plus de 2 000 ans. Il y a eu d’abord Hannibal et ses éléphants, puis les Romains qui portèrent le premier coup à la biodiversité avec leurs jeux du cirque exigeant le sacrifice d’un nombre effrayant d’animaux.Ces derniers vont être les victimes de la colonisation du continent : des massacres imputables aux Blancs jusqu’à l’explosion démographique, qui va impliquer à leur tour les Africains dans l’inéluctable déclin des espèces. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu’apparaissent les premières dispositions en faveur de la faune africaine