Documentaire Quels sont les bénéfices du jeu chez les animaux ? Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...

Conférence La Talève sultane, l’oiseau bleu La Talève sultane est un oiseau discret. Certain.e.s d’entre vous ont peut-être déjà eu la chance de l’apercevoir à...

Article Le pika, charmant parent du lapin, subit les effets du réchauffement climatique Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...

Documentaire Comment attraper une femelle papillon ? Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper

Documentaire Le monde connecté des fourmis La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...

Documentaire Les loutres ne connaissent pas la tromperie Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...

Documentaire La technique redoutable du crocodile pour attraper les poissons-chats On connaît sa puissance, mais le crocodile est aussi très patient. Il peut retenir sa respiration pendant une heure,...

Documentaire Géants des profondeurs \r

La vie fascinante des baleines à bosse, des combats que se livrent les mâles pour conquérir les femelles jusqu’à...

Documentaire Le royaume des dinosaures – 1/4 – Les gagnants de l’évolution La plupart des informations dont nous disposons sur les dinosaures sont erronées. Les récentes études révèlent qu’ils étaient plus...

Documentaire 100 jours au Zoo: que d’émotions aux côtés des soigneurs! Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...

Documentaire Lions VS hippopotame En Tanzanie, l’équilibre délicat entre les espèces sauvages se révèle parfois de manière inattendue, comme le montre la tension...

Documentaire Entre terre et mer – La planète revisitée Antoine et Ismaël embarquent à bord du navire océanographique Alis pour une expédition au large de l’Ile des Pins...

Documentaire Le mâle girafe sirote l’urine de la femelle avant le coït La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...

Documentaire Géants de l’âge de glace – 2/3 – Froid extrême L’Europe de la dernière glaciation était un champ de bataille impitoyable. À l’époque des mammouths et des rhinocéros laineux,...

Documentaire Tortue marine en voie d’extinction ? Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...