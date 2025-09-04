Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...
La vipère de Russell sait redoubler d’ingéniosité : mordre, puis relâcher pour mieux attraper sa proie.
La Talève sultane est un oiseau discret. Certain.e.s d’entre vous ont peut-être déjà eu la chance de l’apercevoir à...
Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...
Cette technique de défense fonctionne pour la plupart des prédateurs, mais ce n’est pas toujours le cas. Originaire des...
Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper
Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...
On connaît sa puissance, mais le crocodile est aussi très patient. Il peut retenir sa respiration pendant une heure,...
\r\nLa vie fascinante des baleines à bosse, des combats que se livrent les mâles pour conquérir les femelles jusqu’à...
La plupart des informations dont nous disposons sur les dinosaures sont erronées. Les récentes études révèlent qu’ils étaient plus...
Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...
Ce couple a une passion commune originale !
En Tanzanie, l’équilibre délicat entre les espèces sauvages se révèle parfois de manière inattendue, comme le montre la tension...
Antoine et Ismaël embarquent à bord du navire océanographique Alis pour une expédition au large de l’Ile des Pins...
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
L’Europe de la dernière glaciation était un champ de bataille impitoyable. À l’époque des mammouths et des rhinocéros laineux,...
Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...
Aux Bahamas, Cristina Zenato a noué une relation particulière avec un requin.
