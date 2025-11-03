À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...
Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement...
Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...
« Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Dans ce bout de forêt du Congo central, Amandine Renaud a créé un refuge, un centre de réhabilitation pour...
Ces fauves engloutissent des côtes de boeuf au petit déj’
La durée de vie des abeilles varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, dont leur rôle au sein de...
C’est un bon vieux brouteur des prairies marines.
Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
À la fin de l’été, elles entreprennent une migration de 4 800 km pour rejoindre un autre sanctuaire marin.
Il y a vingt ans, avec le film Jurassic park, les dinosaures accédaient à une seconde vie sur grand...
Poux, punaises de lit, acariens, moustiques et tiques : ces microbestioles sont en recrudescence alarmante en Europe. Pourquoi prolifèrent-elles et...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Vivre avec les grands prédateurs présente un double enjeu urgent à relever : répondre aux besoins et bien-vivre de...
Ce requin à pointes noires de 12 ans est le tout premier spécimen du parc. Il doit bientôt rejoindre...
A quel point sommes-nous différents de nos cousins les animaux ? Une nouvelle génération de caméras espionnes révèle l’intimité...
Animal sacré pour les Asiatiques, « montagne de viande » pour les Africains, l’éléphant ne cesse de hanter l’imaginaire...
La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...
