Les lionceaux font leur premier repas copieux avec leur mère.
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Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...
Ce jeune primate a tenté de renverser la hiérarchie, sans succès. Il cherche maintenant un moyen de restaurer la...
Cet oiseau géant n’hésite pas à faire quelque chose de terrible pour assurer la survie de sa progéniture.
Partout sur la planète, l’environnement change à une vitesse sans précédent, bouleversant l’équilibre du vivant. Embarquez pour un voyage...
Le poisson-chat doré ne vit que dans un seul endroit au monde : dans le gouffre du Souffle du...
Carnotaurus mesure près de 9 mètres et possède une dentition idéale pour déchirer la chair d’un edmontonia.
Dans la vallée de Deloun à l’ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leur troupeaux des loups...
Les hippopotames sont des animaux très territoriaux. En Afrique, ils trouvent souvent la place pour cohabiter, mais c’est beaucoup...
Voyez ce que vos yeux ne peuvent pas saisir : une caméra 4K à 1000 images/s révèle leurs proies...
Les dragons de Komodo, ces fascinants reptiles dont les légendes ne cessent de s’étoffer, sont l’un des trésors les...
« Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder...
En Europe, face à l’explosion du nombre de chats, les défenseurs de l’environnement tirent la sonnette d’alarme. Chaque année...
La cavalière britannique Francesca Kelly est à la recherche d’un cheval dansant pour son prochain spectacle équestre en Inde....
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
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La tortue géante à carapace molle se dissimule dans le lit des rivières pour attraper ses proies. Elle peut...
A Bora Bora, hommes et animaux vivent en parfaite harmonie et se partagent tout dans le lagon : l’air,...
La ville d’Issaquah accueille le temps d’un week-end le gratin des concours de chats ! Chacun souhaite remporter la...
Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle.
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